На прошедшей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» была прописана истребительная коалиция, о создании которой до этого объявлял Президент Украины Владимир Зеленский. С того момент страны запада начали работать над всеми условиями для поставки американских истребителей F-16.
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Как сообщил украинский президент, на фоне прошедшего саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, ему предоставили «серьёзное, мощное предложение» по поставкам истребителей. Он уточнил, что на западе в курсе украинских потребностей по авиации, а предоставленную ему информацию назвал «днём счастья»
На текущий момент Украина не имеет ни одного официального обещания по поставкам западных истребителей.
Стоит напомнить, что ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал о готовности развернуть американские истребители Военно-воздушными силами Украины только осенью - зимой. Связано это с подготовкой пилотов и построением необходимой инфраструктуры для обслуживания авиации.