Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе может быть поднят вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, а также её возможного членства в североатлантическом альянсе после окончания боевых действий.

реклама

Как пишет издание The Guardian, ссылаясь на источник в виде бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, группа стран-участников североатлантического альянса может захотеть ввести свои войска в Украину, если страна не получит от союзников гарантии безопасности.

Андерс Расмуссен отмечает, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно упоминал поднятие вопроса гарантий безопасности для Украины на предстоящем саммите североатлантического альянса. Однако он отмечал, что полноценные гарантии от НАТО могут получить только страны-участники военного блока, так как это прописано статьёй 5 Вашингтонского договора.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если на июльском саммите НАТО не подтвердят членство Украины в североатлантическом альянсе после окончания боевых действий, то представители украинского правительства откажутся от посещения мероприятия.