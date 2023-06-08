На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе может быть поднят вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, а также её возможного членства в североатлантическом альянсе после окончания боевых действий.
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Как пишет издание The Guardian, ссылаясь на источник в виде бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, группа стран-участников североатлантического альянса может захотеть ввести свои войска в Украину, если страна не получит от союзников гарантии безопасности.
Андерс Расмуссен отмечает, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно упоминал поднятие вопроса гарантий безопасности для Украины на предстоящем саммите североатлантического альянса. Однако он отмечал, что полноценные гарантии от НАТО могут получить только страны-участники военного блока, так как это прописано статьёй 5 Вашингтонского договора.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если на июльском саммите НАТО не подтвердят членство Украины в североатлантическом альянсе после окончания боевых действий, то представители украинского правительства откажутся от посещения мероприятия.