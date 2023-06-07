Изначально было понятно, что подрыв дамбы Каховской Гидроэлектростанции, из-за которого уже ряд населённых пунктов затопило водой, скажется и на охлаждении Запорожской атомной электростанции. В Международном агентстве по атомной энергии(МАГАТЭ) прогнозируют, что ситуация вскоре может стать критической.
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Как сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, уже через несколько недель, возможно, даже дней, ситуация обострится и Запорожская АЭС может остаться без охлаждения всех шести реакторов, которые требуют этого. В таком случае работу атомной электростанции придётся остановить.
Гросси подчёркивает, что ситуация действительно очень серьёзная, но они не хотят создавать предварительную панику. Если циркулирование воды в реакторах не возобновится, то возникновение проблемы с охлаждением неизбежно - добавил он.
Проблемность ситуации напрямую связана с подрывом дамбы Каховской гидроэлектростанции, из-за которой Каховское водохранилище продолжает терять воду и, соответственно, охлаждение реакторов постепенно станет невозможно.