С ней могут столкнуться через несколько дней или даже недель.

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В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Изначально было понятно, что подрыв дамбы Каховской Гидроэлектростанции, из-за которого уже ряд населённых пунктов затопило водой, скажется и на охлаждении Запорожской атомной электростанции. В Международном агентстве по атомной энергии(МАГАТЭ) прогнозируют, что ситуация вскоре может стать критической.

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Как сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, уже через несколько недель, возможно, даже дней, ситуация обострится и Запорожская АЭС может остаться без охлаждения всех шести реакторов, которые требуют этого. В таком случае работу атомной электростанции придётся остановить.

Гросси подчёркивает, что ситуация действительно очень серьёзная, но они не хотят создавать предварительную панику. Если циркулирование воды в реакторах не возобновится, то возникновение проблемы с охлаждением неизбежно - добавил он.

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Проблемность ситуации напрямую связана с подрывом дамбы Каховской гидроэлектростанции, из-за которой Каховское водохранилище продолжает терять воду и, соответственно, охлаждение реакторов постепенно станет невозможно.