Однако истребители остаются приоритетом поставок.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью NHK сообщил, что украинская армия откажется от идеи применения американских истребителей F-16 в украинском контрнаступлении, но готова задействовать все имеющиеся наземные типы вооружения.

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Резников объяснил, что F-16 не удастся изменить ситуацию этим летом. Он добавил, что некоторые страны запада уже взялись за подготовку украинских пилотов по обучению их пилотированию на американских истребителях. Украине потребуется время на подготовку лётчиков, а вопрос поставок самой авиационной техники, обеспечения инженеров и технического персонала для обслуживания и ремонта самолётов остаётся всё также открытым.

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Украинский министр предположил, что уже осенью или зимой украинская армия всё же сможет разместить F-16 на своих авиабазах. В Военно-воздушных силах Украины уже поднимали вопрос безопасности истребителей, отмечая, что их не выйдет просто спрятать и технику придётся перемещать с авиабазы на авиабазу, а место хранения авиации необходимо прикрыть система противовоздушной обороны.