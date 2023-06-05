В последнее время украинские диверсанты активно проникают на территорию Белгородской области, а ряд населённых пунктов области подвергаются регулярным обстрелам, которые уже привели к эвакуации жителей Шебекино.
реклама
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил свою помощь по решению ситуацию, отметив, что решение все равно остаётся за Путиным. По его словам, чеченцы имеют достаточный опыт по ликвидации партизан в республике в условиях лесной и городской местности, а также взяли под свой контроль около 40 населённых пунктов в Луганской и Донецкой области, в том числе Мариуполя, где был неравный бой.
В свою очередь, Кадыров пообещал решить вопрос без людских потерь среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры. Он добавил, что сейчас количество чеченских бойцов в силовых и военных полках, батальонах достигает порядка 70 тысяч человек и они могли составить неплохую поддержку для защиты государственных границ.
Есть информация, что Россия уже отправила в Белгородскую область 322 отряд центра Сил специальных операций РФ «Сенеж».