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Кадыров предложил свою помощь по решению вопроса с диверсантами в Белгородской области
Он обещает сделать это без людских потерь и повреждения инфраструкутры.
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В последнее время украинские диверсанты активно проникают на территорию Белгородской области, а ряд населённых пунктов области подвергаются регулярным обстрелам, которые уже привели к эвакуации жителей Шебекино.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил свою помощь по решению ситуацию, отметив, что решение все равно остаётся за Путиным. По его словам, чеченцы имеют достаточный опыт по ликвидации партизан в республике в условиях лесной и городской местности, а также взяли под свой контроль около 40 населённых пунктов в Луганской и Донецкой области, в том числе Мариуполя, где был неравный бой.

В свою очередь, Кадыров пообещал решить вопрос без людских потерь среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры. Он добавил, что сейчас количество чеченских бойцов в силовых и военных полках, батальонах достигает порядка 70 тысяч человек и они могли составить неплохую поддержку для защиты государственных границ.

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Есть информация, что Россия уже отправила в Белгородскую область 322 отряд центра Сил специальных операций РФ «Сенеж».

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#россия #украина #белгородская область #кадыров
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