Он поступил так из-за личной неприязни.

Не так давно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российскую армию в минировании путей отхода наёмников из Бахмута, из-за чего последние могли пострадать. Уже 4 июня появился рапорт, где сообщалось об обстреле бойцов частной военной компании российскими военнослужащими.

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Пригожин опубликовал видео в своём Telegram с взятым в плен российским подполковником, которого обвиняют открытии огня по наёмникам. Он добавил, что видео предназначено, чтобы полностью развеять сомнения насчёт произошедшего.

Мужчина называет себя командиром 72-й бригады и утверждает, что в состоянии алкогольного опьянения дал приказ обстрелять машину «вагнеровцев» из-за личной неприязни. По его словам, действовало 10 -12 российских военных с участием мотострелковой роты.

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В ходе обстрела, по информации из «вагнеровского» рапорта, был обездвижен автомобиль УРАЛ прямым попаданием в двигатель, а наёмники предприняли ответные меры для устранения агрессии. Не уточняется, какие именно меры предприняли наёмники, но учитывая, что командир взят в плен - без драки не обошлось.