В Китае не хотели бы допустить военной конфронтации со штатами.

На прошедшем в Сингапуре международном саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» министры обороны Китая и Соединённых Штатов Америки избежали прямого диалога, так как китайский министр находится под американскими санкциями и из-за этого в правительстве страны не хотят организовывать встречу глав оборонных ведомств.

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Однако, как передаёт «Голос Америки», во время своего выступления Министр обороны Китая Ли Шанфу всё же упомянул, что военное столкновения китайцев с американцами было бы невыносимой катастрофой для мира. Он отметил, что мир достаточно велик для совместного развития двух сверхдержав в нём, но штаты хотят усложнить ситуацию в Тихоокеанском регионе.

В то же время Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин подчеркнул, что Китай игнорирует какие-либо его звонки и не готов вести военные переговоры. Несмотря на это, министры всё-таки пожали друг другу руки в кулуарах саммита, хотя разговора у них не было.

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Официальная встреча между министрами на текущий момент невозможна из-за разногласий: китайцы не готовы говорить, пока их министр под санкциями, а американцы не хотят снимать санкции, не видя помех в переговорах с подсанкционным министром.