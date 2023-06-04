Во время международного саммита в Сингапуре «Диалог Шангри-Ла» Министр обороны Индонезии Прабово Субианто озвучил свой план по урегулированию российско-украинского конфликта. Он включает в себя режим прекращения огня, миротворческие миссии и проведение референдума.
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Индонезийский министр считает, что для начала обе стороны должны согласиться на прекращение огня, отвести войска на 15 километров от линии фронта, а после согласовать с Организацией Объединённых Наций миротворческую миссию с участием иностранных военных. Для решения территориального конфликта Прабово Субианто предлагает провести референдум.
Он считает, что таким образом напряжённость российско-украинского конфликта спадёт, количество потерь с обеих сторон сократиться, как и количество разрушений, угроз для мирного населения.
Министерство иностранных дел Украины уже раскритиковало индонезийскую инициативу, обозначив, что это очередной план по замораживанию конфликта. Украинское правительство считает, что это лишь даст России преимущество, ведь она сможет позже возобновить боевые действия, когда будет к ним вновь готова.