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Польша планирует обзавестись атомными подводными лодками
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Посетителем организованного польским военным порталом Defence24 мероприятия стал Министр обороны Польши Мариуш Блащак, который объявил, что к концу текущего года польское правительство возобновит программу Orka, предусматривающую закупку подводных лодок для польской армии. Не исключается, что они могут быть атомными.

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Польский министр отмечает, что его вдохновляет трёхсторонний пакт безопасности AUKUS, заключённый между Австралией, Соединёнными Штатами Америки, Великобританией, для усиления влияние первой в Южно-Китайском море в связи с нарастанием активности в акватории Китая. Возможно, что Польша хотела бы получить аналогичную помощь, представляющую в том числе разрешение на построение атомных подводных лодок, под предлогом увеличения своего влияния в Восточной Европе.

Представитель польского Агентства вооружения Кшиштоф Платек обозначил, что перспектива построения атомных подводных лодок позволила бы увеличить радиус действия польского флота и активно задействовать его в операциях НАТО.

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На текущий момент на вооружении Военно-морских сил Польши имеется единственная подводная лодка «Орёл» класса Kilo, построенная в 1980-х годах на заводе «Красное Сормово» в СССР. Ещё две немецкие субмарины класса Kobben, закупленные у Норвегии, были выведены из эксплуатации в 2021 году.

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#польша #польша и россия
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