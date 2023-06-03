Связано это с опасениями венгерского политика насчёт украинских потерь.

Не так давно Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настоял над тем, чтобы между Украиной и Россией состоялись переговоры до начала украинского контрнаступления. Орбан подчёркивал, что наступательные операции это, конечно же, дело украинцев, но он, как человек с полуторагодовалым военным опытом, знает, что в любом наступлении больше всего потерь несёт наступающая сторона.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления венгерского политика, посоветовав ему позвонить «своему другу» Путину и попросить о выводе российского контингента с украинских территорий, если тот так опасается за украинские потери.

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Подоляк отметил, что именно наступательными операциями Украина возвращает свои территории и людей в страну. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что для мирного урегулирования военного конфликта необходим полный вывод российских войск и техники, а все попытки завершить боевые действия прекращением огня обернуться возобновлением боёв через некоторое время.