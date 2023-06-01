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Пригожин: С точки зрения общения со всеми остальными, мы будем как Северная Корея
Бизнесмен рассказал чем могут завершится боевые действия для России.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал в своём Telegram канале пресс-службы ответы на заданные ему три вопроса, поделившись своим видением на ситуацию после боевых действий. Затронут был и вопрос эскалации конфликта, который, по мнению Пригожина, вскоре обострится и перерастёт в полномасштабный конфликт, где российской армии придётся оборонятся.

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Бизнесмен уточнил, что он не считает возможным завершение боевых действий взятием Киева. Скорее всего, он имеет в виду, что мировое напряжение не спадёт, а давление на Россию лишь усилится и обретёт новые обороты.

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Что насчёт возобновления международных отношений, налаживания торговли и других дипломатических действий - их Пригожин предвещает не в скором времени. Он считает, что с точки зрения общения со всеми остальными странами, Россия станет как Северная Корея. При этом уровень жизнь россиян всё-таки будет на порядок выше, так как у российского государства есть территории, на которых располагается всё необходимое, однако постепенной изоляции не избежать.

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#россия #вагнер #пригожин #чвк «вагнер» #вагнерёнок
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Liliya Demyanenko
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Ты бы кастрюльку снял ,чмо безродное. Переживай о своём салорейхе
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А кого интересует чему ты веришь?верь своему наркокомандующиму зелебобикку
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overclockers
01:27
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Пригожин: С точки зрения общения со всеми остальными, мы будем как Северная Корея
Alex-IT
01:27
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am8086
01:13
С точки зрения общения, тебе "маленький человек", достало бы перестать прятаться. Покажи свою сраную рожу в Москве, перед зданием генпрокуратуры РФ на 15 минут если этого твоя гиперсрака позволит.
Пригожин: С точки зрения общения со всеми остальными, мы будем как Северная Корея
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