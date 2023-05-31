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Резников: Нам не нужны российские земли, мы хотим хорошие отношения с Россией
Украинский министр заявил о заинтересованности страны в развитии доброжелательных отношений с Россией.
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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию FUNKE Mediengruppe заявил о заинтересованности украинского правительства в развитии дружелюбных отношений с Россией, отметив, что украинская армия не собирается претендовать на российские земли.

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По словам украинского министра, Украине не нужны российские земли, страна нуждается лишь в «хороших отношениях» с Россией и не собирается забирать чужие территории. Он добавил, что украинское правительство не стоит за организацией диверсий в Белгородской области, списав это на несогласных с режимом россиян, примкнувшим к украинцам.

Упомянуто было и украинское контрнаступление. Алексей Резников сообщает о постепенной реализации украинской армией своих планов на разных участках поля боя, а конкретные наступательные операции возможны в двух или трёх местах, как на юге, так и на востоке.

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Стоит напомнить, что украинское политическое руководство неоднократно заявляло о невозможности переговорного процесса с российским президентом Владимиром Путиным, поэтому установление между странами «дружелюбных отношений» что-то за гранью возможного.

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#россия #украина #резников
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