Французский аналитик Ксавье Моро, проживающий в Москве, назвал французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR от компании Nexter не самым лучшим вариантом гаубиц, поставляемых украинской армии европейскими союзниками.
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По словам Моро, окончившего военную академию и имеющего опыт службы в десантных войсках, сама по себе САУ CAESAR - достойное оружие, которое достаточно лёгкое и удобное в использовании, но у него нет достаточной брони.
Французские гаубицы хорошо показали себя в Африке, где нет контрбатарейной борьбы. К тому же Франция не поставляет боеприпасы, позволяющие CAESAR пускать снаряды на дальность до сорока километров из-за их высокой стоимости.
Ксавье Моро считает, что хоть французская самоходная артиллерийская установка неплохой вариант вооружения, но на Донбассе он бесполезен, ведь его достаточно быстро выведут из строя из-за невозможности полевого ремонта. Её попросту придётся пересобирать.
На текущий момент на вооружении украинской армии имеется более 20 САУ CAESAR, которые были поставлены Францией и Данией.