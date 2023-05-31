Они хорошо показали себя в Африке, но не подходят для Донбасса.

Французский аналитик Ксавье Моро, проживающий в Москве, назвал французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR от компании Nexter не самым лучшим вариантом гаубиц, поставляемых украинской армии европейскими союзниками.

реклама

По словам Моро, окончившего военную академию и имеющего опыт службы в десантных войсках, сама по себе САУ CAESAR - достойное оружие, которое достаточно лёгкое и удобное в использовании, но у него нет достаточной брони.

Французские гаубицы хорошо показали себя в Африке, где нет контрбатарейной борьбы. К тому же Франция не поставляет боеприпасы, позволяющие CAESAR пускать снаряды на дальность до сорока километров из-за их высокой стоимости.

Ксавье Моро считает, что хоть французская самоходная артиллерийская установка неплохой вариант вооружения, но на Донбассе он бесполезен, ведь его достаточно быстро выведут из строя из-за невозможности полевого ремонта. Её попросту придётся пересобирать.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

На текущий момент на вооружении украинской армии имеется более 20 САУ CAESAR, которые были поставлены Францией и Данией.