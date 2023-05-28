Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Начальник СБУ подтвердил причастность Украины к атаке на Крымский мост
Он считает это логичным решением для повреждения логистики противника.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

В октябре 2022 года был осуществлён подрыв Крымского моста, в результате чего движение по инфраструктурному объекту было приостановлено. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил российские спец. службы в организации взрыва, а Служба Безопасности Украины вовсе отказалась комментировать ситуацию.

реклама

Действующий начальник Службы Безопасности Украины Василий Малюк всё-таки подтвердил причастность Украины к организации подрыва Крымского моста в спец. проекте «Год. За кадром»

По словам Василия Малюка, мосты являются непосредственной частью транспортной инфраструктуры и логистических маршрутов противника, поэтому выведение их из строя является логичным шагом для противодействия врагу, соответствующим украинскому и международному законодательству, обычаям и традициям ведения боевых действий. «Если учесть, что Крымский мост является логистическим путём, который мы обязаны обрезать врагу - определённые такие меры, соответственно, осуществлялись» - добавил Малюк.

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Малюк отмечает, что российское руководство в рамках произошедшего инцидента привлекло к ответственности больше двадцати своих граждан, однако официальной информации от российской стороны об этом нет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сбу #малюк
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег США»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
51
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
32
Жители Нидерландов осыпали подбитый российский танк Т-72 цветами
14
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
+
В Америке создают искусственный интеллект коллектора - звонить и выбивать долги будет бот
4
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
8
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
23
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
8
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
19
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
12
В Германии начали эксперимент с лазером, который поможет создать и обнаружить темную материю
3
ВС РФ ночью нанесли массированный ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
3
Испытания доработанного с учётом опыта СВО автомата АК-12 завершатся уже в следующем месяце
3
Илону Маску разрешили провести испытания мозговых имплантов на людях
2
Представлен новый рейтинг суперкомпьютеров
+
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
9
Ученые обнаружили очень редкую черную дыру в шаровом звездном скоплении Мессье 4
3
Пригожин предупредил обмениваемых пленных: Если в следующий раз вас увидим - сами знаете результат
4
По мнению портала 19FortyFive в украинском конфликте произошел перелом в пользу России
10
CNN рассказало, почему запад бездействует в вопросе поставок иранского оружия в Россию
1

Популярные статьи

Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
43
Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
5
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
145
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
16
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
24
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
22
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
5
Тайвань пытается укрыться от Китая под “ядерным зонтиком” США
9
Продолжаю работу над проектом ChimbaBench, и как забытая строчка кода решила большую проблему
12

Сейчас обсуждают

Бешеный Пингвин
05:44
Кто ему разрешит?
Пригожин рассказал о судьбе Артёмовского завода шампанских вин, который планировал передать хозяевам
massaker68
05:42
Конечно же Ты прав, но примеры не самые удачные и скорее частично подтверждают правоту @Имя. Например в видосе Давилыча на 15:40 минуте он начинает копировать, и ... 2,6-2,7 ГБ/сек... а в видосе Линус...
Приключение The Lord of the Rings Gollum предсказуемо получило разгромные оценки прессы
Lubitel 32
05:41
Мирные переговоры будут только уже с Польшей и ЕС о статусе Лемберга и Кивских волостей уже "уже не существующей недостраны", для всех здравомыслящих людей это уже факт. Ровно 100лет назад те же событ...
Михаил Подоляк выдвинул России условия, при которых Киев пойдёт на мирные переговоры
Эдуард Кузнецов
05:40
Зря ты так, сведения из телевизора правдивы на 146 процентов.
Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
Demiurg666
05:36
"...что в миллион раз превышает стоимость базовой модели" - то есть стоимость базовой модели 1,6 доллара?! Автор, ты точно альтернативно одаренный))) Отдавай вознаграждение взад!
Aston Martin представила DB12: 4,0-литровый двигатель V8 за 1,6 миллиона долларов
overclockers
05:36
русские рубят русских
Американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег США»
Alexbatz
05:11
Может и не уничтожили, но техника повреждена, внутри изрядно перетрухавший экипаж и все это хороший вклад в победу над бандеровцами. Так держать!
В сети появились кадры выведения из строя танка ВСУ двумя ударами FPV-дронов
Александр Деревцов
05:10
В Саудовской Аравии Петриоты чуть самих операторов не убили. .Упали все 3 поблизости.. А нефтеперегонный завод сгорел. Хуситы бомбили в основном шахидами типа Герань.
Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
Дмитрий По
04:50
Если эта фича работает только онлайн/в облаке − то это неинтересно. Вот если бы оффлайн − тогда неплохо бы.
Adobe внедрила генеративный искусственный интеллект в последнюю бета-версию Photoshop
VRoman
04:39
680 лошадиных сил за 1,6 млн доллара... Вобщем создали одну машину для одного коллекционера.
Aston Martin представила DB12: 4,0-литровый двигатель V8 за 1,6 миллиона долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем