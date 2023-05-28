В октябре 2022 года был осуществлён подрыв Крымского моста, в результате чего движение по инфраструктурному объекту было приостановлено. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил российские спец. службы в организации взрыва, а Служба Безопасности Украины вовсе отказалась комментировать ситуацию.
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Действующий начальник Службы Безопасности Украины Василий Малюк всё-таки подтвердил причастность Украины к организации подрыва Крымского моста в спец. проекте «Год. За кадром»
По словам Василия Малюка, мосты являются непосредственной частью транспортной инфраструктуры и логистических маршрутов противника, поэтому выведение их из строя является логичным шагом для противодействия врагу, соответствующим украинскому и международному законодательству, обычаям и традициям ведения боевых действий. «Если учесть, что Крымский мост является логистическим путём, который мы обязаны обрезать врагу - определённые такие меры, соответственно, осуществлялись» - добавил Малюк.
Малюк отмечает, что российское руководство в рамках произошедшего инцидента привлекло к ответственности больше двадцати своих граждан, однако официальной информации от российской стороны об этом нет.