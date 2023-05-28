Подобное решение уже приняли в Литве, Израиле, Южной Корее и Японии.

В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №9329, который предполагает использование в официальных документах наименования «Сакартвело» вместе Грузия. Подобное решение, связанное с отказом от привычного для россиян названия страны, уже приняли в Литве, Израиле, Южной Корее и Японии.

реклама

Объясняется, что историческим названием Грузии является Сакартвело, а текущее наименование страны лишь русский экзоним. В случае принятия законопроекта, украинцы в официальной переписки, общении и средствах массовой информации будут обязаны называть Грузию «Сакартвело», а грузин - «картвелами»

Депутаты, выдвинувшие законопроект в украинский парламент, ссылаются на грузинскую просьбу пятнадцатилетней давности отказаться от названия «Грузия» в пользу исторических аналогов. Стоит отметить, что западные страны зачастую используют латинское название страны Georgia(Георгия или Джорджия), к которому грузины претензий не имеют.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Если вдаваться в историческое обоснования нового названия Грузии, Сакартвело означает «страна картвелов», а происходит от одного из основных грузинских регионов - Картли. Однако в Советском союзе название было русифицировано. Иосиф Сталин хотя бы и был грузином, который во время своего пребывания на должности Генерального секретаря ЦК КПСС мог отказаться от переименования Грузии, был сторонником советизации страны, поэтому не сделал этого.