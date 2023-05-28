В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №9329, который предполагает использование в официальных документах наименования «Сакартвело» вместе Грузия. Подобное решение, связанное с отказом от привычного для россиян названия страны, уже приняли в Литве, Израиле, Южной Корее и Японии.
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Объясняется, что историческим названием Грузии является Сакартвело, а текущее наименование страны лишь русский экзоним. В случае принятия законопроекта, украинцы в официальной переписки, общении и средствах массовой информации будут обязаны называть Грузию «Сакартвело», а грузин - «картвелами»
Депутаты, выдвинувшие законопроект в украинский парламент, ссылаются на грузинскую просьбу пятнадцатилетней давности отказаться от названия «Грузия» в пользу исторических аналогов. Стоит отметить, что западные страны зачастую используют латинское название страны Georgia(Георгия или Джорджия), к которому грузины претензий не имеют.
Если вдаваться в историческое обоснования нового названия Грузии, Сакартвело означает «страна картвелов», а происходит от одного из основных грузинских регионов - Картли. Однако в Советском союзе название было русифицировано. Иосиф Сталин хотя бы и был грузином, который во время своего пребывания на должности Генерального секретаря ЦК КПСС мог отказаться от переименования Грузии, был сторонником советизации страны, поэтому не сделал этого.