У западного мира нет возможности повлиять на страны Каспии.

Никому не секрет, что Иран продолжает поставлять оружие в Россию, причём для этого стране не нужно выдумывать сложные маршруты, ведь достаточно пересечь Каспийское море. Издание CNN пишет, что страна начала наращивать поставки оружия и свидетельствует об этом появление новых судов в местной акватории.

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Эксперты считают, что Иран использует «прямой канал» поставок для перевозки как беспилотных летательных аппаратов, так и боеприпасов, например миномётных снарядов, применяемых российскими военными в боевых действиях на украинских территориях.

Ещё в прошлом году компания Lloyd's List Intelligence обнаружила, что в Каспийском море возникли ряд проблем в отслеживании судов, которые подозревали в продаже Москве беспилотников Shahed 136. Уже осенью 2022 года российская армия стала активно применять дроны для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины.

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Однако, как считают аналитики EOS Risk Group, запад бессилен в урегулировании этого вопроса. Дело в том, что граничащие с Каспийским морем страны либо имеют уже установленные союзные отношения с Россией, либо не желают портить их. В любом случае, на текущий момент у западных стран нет рычагов давления для блокирования поставок иранского оружия в Россию.