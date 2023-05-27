Никому не секрет, что Иран продолжает поставлять оружие в Россию, причём для этого стране не нужно выдумывать сложные маршруты, ведь достаточно пересечь Каспийское море. Издание CNN пишет, что страна начала наращивать поставки оружия и свидетельствует об этом появление новых судов в местной акватории.
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Эксперты считают, что Иран использует «прямой канал» поставок для перевозки как беспилотных летательных аппаратов, так и боеприпасов, например миномётных снарядов, применяемых российскими военными в боевых действиях на украинских территориях.
Ещё в прошлом году компания Lloyd's List Intelligence обнаружила, что в Каспийском море возникли ряд проблем в отслеживании судов, которые подозревали в продаже Москве беспилотников Shahed 136. Уже осенью 2022 года российская армия стала активно применять дроны для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины.
Однако, как считают аналитики EOS Risk Group, запад бессилен в урегулировании этого вопроса. Дело в том, что граничащие с Каспийским морем страны либо имеют уже установленные союзные отношения с Россией, либо не желают портить их. В любом случае, на текущий момент у западных стран нет рычагов давления для блокирования поставок иранского оружия в Россию.