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Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
Установленные Россией стратегические цели недостижимы с военной точки зрения - считает он.
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Генерал Марк Милли, занимающий должность Председателя Объединенного комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки, иными словами глава американского Генштаба, заявил о своей уверенности в возвращении Украиной территорий, но не в ближайшее время. Об этом он высказался на брифинге после двенадцатого заседания в формате «Рамштайн»

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По мнению американского офицера, любые боевые действия рано или поздно к концу. Они завершаются либо победой одной из сторон, либо мирным урегулированием. Однако именно этот конфликт не закончится победой России с военной точки - сообщает Марк Милли.

Американский генерал уверен, что поставленные российским правительством стратегические цели недостижимы. Изначально они предполагали захват Киева со смещением действующего украинского правительства, но позже ограничились занятием Донецкой и Луганской областей российской армией.

В то же время, он подметил, что поставленная украинцами задача освободить свои земли, на которых находятся сотни тысяч российских военнослужащих, вполне реальная, но не в ближайшее время. Боевые действия будут кровавыми и тяжёлыми - подчеркнул Милли.

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Интересно, что Администрация президента Джо Байдена рассматривает замену Марк Милли, так как вскоре его срок полномочий истекает.

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#россия #украина #сша #марк милли
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