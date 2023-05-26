Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос про дальнейшую судьбу Артёмовского завода шампанских вин. Предприятие являлось одним из крупнейшим производителей классических игристых вин, производившихся не только на украинских территориях, но в и других странах Восточной Европы.
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На одном из видео со склада завод человек, представляющий ЧВК «Вагнер», сообщал о готовности передать завод и хранилище законным хозяевам. У Пригожина поинтересовались, кому же всё-таки был передан завод и хранилище с шестью миллионами бутылок шампанского.
По словам Евгения Пригожина, завод находится под контролем ЧВК «Вагнер» и всё содержимое складов подсчитано. Он объясняет, что у каждого предприятия есть свои хозяева и даже во время боевых действий отчуждать частное имущество, в отличие от государственного, нельзя.
Пригожин сообщает о скорой передаче завода Министерству обороны России, которое будет нести ответственность, чтобы с предприятия ничего не разворовали. Российское оборонное ведомство должно обеспечить способ передачи шампанского, шампанского оборудования или найти другой способ урегулировать вопрос частной собственности на «освобождённых-захваченных территориях», как выразился бизнесмен. По крайней мере, этого хочет основатель ЧВК «Вагнер»