Страна заменяет американские истребители французскими.

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Издание Airforce Technology, специализирующееся на военной аэрокосмической промышленности, сообщает о готовности Ирака заменить имеющиеся американские истребители F-16IQ французскими Dassault Rafale. Соответствующий контракт по закупке 14 французских истребителей уже подписан.

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Иракские власти сообщают, что американские истребители F-16 оказались слишком требовательными в эксплуатации, о чём, кстати, американские чиновники предупреждали украинцев. Уже первые три французских истребителя прилетели на иракскую авиабазу Баллад для проведения совместных учений.

По данным Airforce Technology, иракские власти ведут переговоры с Соединёнными Штатами Америки о возможности перепродажи истребителей третьей стороне. Поэтому не исключается, что этой третьей стороной может стать Украина, которая как раз таки хотела обзавестись американской авиацией.

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Стоит отметить, что после создания «истребительной коалиции» вопрос поставок истребителей F-16 для украинской армии стал активно обсуждаемым. Вскоре западные страны увеличат число обучающихся украинских пилотов эксплуатации американской авиации.