Издание Airforce Technology, специализирующееся на военной аэрокосмической промышленности, сообщает о готовности Ирака заменить имеющиеся американские истребители F-16IQ французскими Dassault Rafale. Соответствующий контракт по закупке 14 французских истребителей уже подписан.
реклама
Иракские власти сообщают, что американские истребители F-16 оказались слишком требовательными в эксплуатации, о чём, кстати, американские чиновники предупреждали украинцев. Уже первые три французских истребителя прилетели на иракскую авиабазу Баллад для проведения совместных учений.
По данным Airforce Technology, иракские власти ведут переговоры с Соединёнными Штатами Америки о возможности перепродажи истребителей третьей стороне. Поэтому не исключается, что этой третьей стороной может стать Украина, которая как раз таки хотела обзавестись американской авиацией.
Стоит отметить, что после создания «истребительной коалиции» вопрос поставок истребителей F-16 для украинской армии стал активно обсуждаемым. Вскоре западные страны увеличат число обучающихся украинских пилотов эксплуатации американской авиации.