Он подчеркнул необходимость военной поддержки граждан, если они восстанут против Лукашенко.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак, ранее занимающий должность заместителя министра национальной обороны, заявил в интервью Polsat о подготовке Польши к возможному вооружённому государственному перевороту в Беларуси с целью смещения власти.

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Польский офицер подчеркнул, что польское правительство действительно готовится к восстанию против белорусского президента Александра Лукашенко, ведь оно рано или поздно произойдёт и Польша не должна проспать этот момент. Если белорусы выйдут против действующей власти, то поляки должны быть в состоянии провести «войсковую операцию» для военной поддержки несогласных с режимом.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что если всё-таки в Беларуси произойдёт государственный переворот, то российские власти обязательно в него вмешаются на стороне действующей власти. Песков отметил, что Беларусь является соседним и союзным государством, перед которым Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности на случай таких событий.