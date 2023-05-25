Издание NBC News, ссылаясь на судебные документы, опубликовало статью про ситуацию 24 мая, когда неизвестный водитель врезался в железное ограждение Белого дома на грузовике U-Haul, арендованном за два дня этого. Водитель решил не сдаваться, дав ходу назад и ещё один раз врезавшись в забор.
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Неизвестным оказался 19-летний Сай Варшит Кандула, вылетевший 22 мая из Сент-Луиса в международный аэропорт имени Даллеса(Вашингтон) по билету в один конец. Примечательно, что в его доме была найдена нацистская символика, а сам он восхищается Адольфом Гитлером и идеалами Третьего рейха: авторитарной природой, евгеникой и их единым миропорядком.
Как объяснил Сай Варшит Кандула, он в течение шести месяцев планировал захват власти в Соединённых Штатах Америки. Его план был прост: проникнуть на территорию Белого дома и убить американского президента Джо Байдена, как и всех, кто встанет у него на пути, тем самым став новым лидером нации. Однако что-то не срослось.
На текущий момент несостоявшийся «лидер нации» ожидает заседания суда на федеральном уровне.