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The Wall Street Journal: Британский спецназ задействован в подготовке диверсионных операций ВСУ
Прямое участие в этом они не принимают.
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Американское издание The Wall Street Journal пишет, что британский спецназ может быть задействован в подготовке диверсионных операций украинских подразделений против России. Речь о нападениях на российскую железную дорогу, аэропорты, топливные и логистические объекты.

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По словам авторов издания, британский спецназ из полков SAS, SRR и подразделений SBS Военно-морских сил Великобритании дислоцируется недалеко от линии фронта, оказывая посредничество между разведывательными усилиями НАТО и украинской армией. При этом всём, британский спецназ не принимает прямого участия в столкновениях с российской армией или проникновениях на территории России, но координирует в этом украинцев.

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Если информация от The Wall Street Journal является правдивой, то можно сделать вывод, что Великобритания принимает активное участие в планировании всех украинских диверсионных операций, предоставляя необходимые для этого разведывательные данные, получаемые странами-участниками североатлантического альянса, а также, возможно, оказывая соответствующие консультации для организаторов диверсий.

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#россия #украина #всу #великобритания
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