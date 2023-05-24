Министерство обороны Великобритании опубликовало в своём Twitter аккаунте пост, где рассказало о наблюдениях британской разведки за ситуацией в Белгородской области. Британская разведка пришла к выводу, что российские силы столкнулись с проблемой безопасности границ как минимум в трёх точках Белгородской области, дав диверсантам возможность вторгнуться на российские территории.
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Ведомство называет личности диверсантов неопознанными, но уточняет, что ряд антиправительственных организаций(«Русский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России») взяли ответственность за происходящее на приграничных с Украиной российских территориях. Отмечается и ранее проводимые в области диверсионными группами нападения на железные пути, сбросы самодельных взрывных устройств с дронов.
В британской разведке уверены, что российские власти могут обернуть ситуацию в свою сторону, использовав её для построения собственного нарратива «жертвы войны», задействовав это как во внутренней, так и во внешней политике.
*Организации Легион «Свободы России» и «Русский добровольческий корпус» признаны террористическими организациями на территории России.