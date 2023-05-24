Конгрессмен Энди Ким рассказал изданию The Hill, что обсуждение новых пакетов военной помощи для Украины отошло на дальний план, пока Соединённые Штаты Америки имеют проблему с государственным долгом. Он добавил, что на текущий момент Белый дом и Конгресс не могут найти общее соглашение о потолке госдолга, поэтому ни на какие серьёзные решениях по вооружению для Украины рассчитывать не стоит.
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Уже другой конгрессмен, Билл Китинг, заявил, что Украина обеспечена всем необходимым и её дальнейшая поддержка зависит от результатов контрнаступления. Если украинская армия сможет одержать ряд побед и не будет нуждаться в помощи, то поставки наращивать не будут. Если же появится дефицит оружия или боеприпасов, то штатам придётся нарастить военные поставки.
Стоит напомнить, что за последние 12 лет Соединённые Штаты Америки встретились с серьёзным проблемой в виде лимита государственного долга. Страна достигла потолка госдолга и имеет три варианта:
- сократить расходы(поддерживает Конгресс);
- увеличить потолок госдолга(поддерживает Белый дом, Конгресс при выполнении первого пункта)
- объявить дефолт(ни Конгресс, ни Белый дом не поддерживает)
Между Администрацией президента и американским парламентом идёт активное обсуждение вопроса, но оно всё больше заходит в тупик, ведь Белый дом не желает сокращать расходы, а Конгресс не готов увеличивать потолок государственного долга без сокращения расходов.