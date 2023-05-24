Пока Белый дом и Конгресс не решат проблему внутри страны, новая военная помощь Украине от штатов не светит.

Конгрессмен Энди Ким рассказал изданию The Hill, что обсуждение новых пакетов военной помощи для Украины отошло на дальний план, пока Соединённые Штаты Америки имеют проблему с государственным долгом. Он добавил, что на текущий момент Белый дом и Конгресс не могут найти общее соглашение о потолке госдолга, поэтому ни на какие серьёзные решениях по вооружению для Украины рассчитывать не стоит.

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Уже другой конгрессмен, Билл Китинг, заявил, что Украина обеспечена всем необходимым и её дальнейшая поддержка зависит от результатов контрнаступления. Если украинская армия сможет одержать ряд побед и не будет нуждаться в помощи, то поставки наращивать не будут. Если же появится дефицит оружия или боеприпасов, то штатам придётся нарастить военные поставки.

Стоит напомнить, что за последние 12 лет Соединённые Штаты Америки встретились с серьёзным проблемой в виде лимита государственного долга. Страна достигла потолка госдолга и имеет три варианта:

сократить расходы(поддерживает Конгресс); увеличить потолок госдолга(поддерживает Белый дом, Конгресс при выполнении первого пункта) объявить дефолт(ни Конгресс, ни Белый дом не поддерживает)

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Между Администрацией президента и американским парламентом идёт активное обсуждение вопроса, но оно всё больше заходит в тупик, ведь Белый дом не желает сокращать расходы, а Конгресс не готов увеличивать потолок государственного долга без сокращения расходов.