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Пригожин выступил против применения ядерного оружия
Он считает, что конфликт нужно решать на поле боя.
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Основателю ЧВК «Вагнер» был задан вопрос касаемо его отношения к применению ядерного оружия во время боевых действий на украинских территориях. Несмотря на милитаристские настроения Пригожина, он выступил против применения ядерной бомбы.

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Евгений Пригожин привёл в пример ситуацию, в которой между соседями произошёл конфликт, уточнив, что «мы начали эту драку». Он допускает, что при таком раскладе ты можешь прийти к соседу, разбить его посуду и если он пошлёт тебя на три буквы, то бежать за топором и сносить ему голову - не вариант, но ударить его по лицу - вполне себе решение. Он уточнил, что под топором имеется в виду ядерная бомба.

По мнению Пригожина, конфликт должен решаться военным путём на поле боя. И ты должен либо победить противника, либо сознаться, что он победил тебя. Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что любое ядерное оружие имеет и обратный эффект.

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Ещё в начале мая, после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Кремль, Пригожин упоминал тему ядерного оружия, сказав тогда, что об этом даже не может идти и речи. Руководство страны должно было лишь разобраться с тем, кто отвечает за обеспечение безопасности от беспилотников.

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#россия #украина #пригожин
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