Немецкий политик Нико Ланге, бывший Руководитель аппарата федерального министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, видит в сдаче Бахмута украинской армией «большой успех», отмечая, что украинские военные смогли так долго продержать оборону города.
реклама
По его мнению, факт нанесения серьёзных потерь ЧВК «Вагнер», которые вскоре покинут Бахмут, уже означает, что Вооружённые силы Украины справились со своей задачей. В потере города он не видит ничего такого, ведь он не представляет стратегического значения. Впрочем, Евгений Пригожин, как и Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин, уже говорили, что город не имеет стратегического значения для обеих сторон и его роль была исключительно символичная.
Что касается дальнейшей роли украинской армии на Бахмутском направлении, Нико Ланге видит возможность для украинской армии занять уже отработанные позиции чуть западнее города, которые дадут возможность с высоты открывать огонь по флангам, где будут действовать подразделения российской регулярной армии.