Они считают, что украинские военные выполнили свою задачу.

Немецкий политик Нико Ланге, бывший Руководитель аппарата федерального министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, видит в сдаче Бахмута украинской армией «большой успех», отмечая, что украинские военные смогли так долго продержать оборону города.

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По его мнению, факт нанесения серьёзных потерь ЧВК «Вагнер», которые вскоре покинут Бахмут, уже означает, что Вооружённые силы Украины справились со своей задачей. В потере города он не видит ничего такого, ведь он не представляет стратегического значения. Впрочем, Евгений Пригожин, как и Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин, уже говорили, что город не имеет стратегического значения для обеих сторон и его роль была исключительно символичная.

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Что касается дальнейшей роли украинской армии на Бахмутском направлении, Нико Ланге видит возможность для украинской армии занять уже отработанные позиции чуть западнее города, которые дадут возможность с высоты открывать огонь по флангам, где будут действовать подразделения российской регулярной армии.