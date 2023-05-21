Вскоре состоится второй тур президентских выборов в Турции, где действующий президент Реджеп Эрдоган будет конкурировать с оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Турецкий президент дал интервью изданию CNN, где рассказал, что Джо Байден отдал приказ его свергнуть.
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По словам Реджепа Эрдогана, он, как и все его люди, в курсе этой ситуации. Кылычдароглу должен был сместить действующего Президента Турции с поста из-за его отклонения от общепринятой западной политики. В том же интервью политик рассказал о своих хороших отношениях с Путиным, которые выступают чем-то вроде преимущества при достижении каких-либо соглашений с Россией. В пример он привёл продлённую «зерновую сделку»
На текущий момент социологические опросы турецких избирателей говорят о том, что Эрдоган, скорее всего, сможет сохранить свой кабинет в президентском Белом дворце Анкары. Турецкий президент значительно поднял свои рейтинги из-за ряда дипломатических побед, в том числе продления зернового соглашения между Россией и Украиной.