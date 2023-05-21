Президент Молдавии Майя Санду в интервью местному телеканалу Moldova 1 заявила, что Россия пыталась организовать в стране государственный переворот с целью смены власти. Произойти он должен был весной этого года, но молдавские правоохранительные органы предотвратили свержение правительства.
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Помимо этого молдавский президент поддержала выход Молдовы из состава Содружества независимых государств(СНГ), объясняя это пренебрежением интересов молдавского народа со стороны Москвы. В частности, речь о желании Молдовы интегрироваться в европейское общество.
Молдова больше не собирается принимать у себя саммиты СНГ, ссылаясь на последние события, которые показали, что в этом ничего хорошо нет. Майя Санду добавила, что молдавское правительство готово к построению дипломатических отношений с другими странами, в том числе торговых, но только при взаимном уважении, которого от России не видят. В пример она приводит постоянные блокады, энергетический шантаж, пропаганду и неуважение суверенитета Молдовы.
Стоит отметить, что ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам учитывать все риски при планировании поездок в Молдову, упоминая частые дискриминации российских граждан в стране.