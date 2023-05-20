Но события в Гостомеле всё поменяли.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украина Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию со сражениями за Киев в начале боевых действий. Глава украинской разведки допустил взятие Киева российской армией при определённых условиях.

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По его словам, решающим фактором в этом событии стала бои за аэродром в Гостомеле. Если бы российская армия смогла высадить достаточно десанта в посёлке Киевской области, то они бы могли взять украинскую столицу. Однако, как уточняет украинский офицер, планы россиян были сломаны с самого начала: Вооружённые силы Украины артиллерийским огнём повредили взлётную полосу аэродрома, из-за чего посадка тяжёлых транспортных самолётов стала невозможна. Позже были подтянуты украинские резервы.

В ответ на вопрос журналиста, что если бы всё-таки россияне смогли высадиться десантом в Гостомеле, Буданов ответил коротко: «Извините, но Киев был бы взят»

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В феврале Кирилл Буданов объяснял, что на самом деле у российских властей был лишь один план в два шага: первый - высадить десант, второй - поднять флаг над администрацией президента, сменив власть.