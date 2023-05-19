Издание Politico, ссылаясь на источники в Белом доме, пишут, что Соединённые Штаты Америки уже обсуждали возможную конфигурацию линий разграничений, на которые Украина и Россия согласились бы без формального оформления, то есть закрепления официальных границ.
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Журналисты изданию пишут, что такой сценарий, на подобие корейского, наиболее реалистичен в долгосрочной перспективе, ведь ни Киев, ни Москва не готовы признавать поражение. Решение может действительно быть применено, если украинское контрнаступление окажется слишком малозначительным.
Однако на текущий момент это всё находится на предварительной стадии, так как американское правительство готово поддерживать Украину в «горячей фазе» боевых действий, по крайней мере, до определённого времени.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже прокомментировал ситуацию с корейским сценарием для Украины, назвав это «вбросом» иностранных средств массовой информации. По его словам, ни один из вариантов замораживания конфликта невозможен, это лишь «фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии»
Он уточнил, что на самом деле ни в каких кабинетах не обсуждается замораживание украинского конфликта, так как есть понимание ограниченности ресурсов и времени у России.