Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники в виде европейских и американских чиновников, рассказывает о возможном негативном исходе для Украины уже осенью этого года. Как сообщается, осенью военные поставки стихнут и украинское правительство может это предотвратить только одним способом: доказать, что уже отправленное снаряжение используется эффективно.
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Собеседники издания отмечают, что у Украины есть время до сентября показать боевой успех на фронте, иначе она может не рассчитывать на заключение нового огромного военного пакета. Уже имеющийся 48-миллиардный пакет, из которого выделяют деньги на вооружение для украинской армии, близится к концу.
Конечно, действующий Президент Соединённых Штатов Америки неоднократно обозначал готовность штатов поддерживать украинцев до конца, но накануне президентских выборов всё может изменится и украинцы отойдут на второй план, если не смогут обеспечить успехов на поле боя. Единственный шанс оправдать всё отправленное вооружение - показать, что оно было использовано успешно.
Один из источников издания отмечает, что если к сентябрю украинская армия не покажет результатов, то оказываемое международное давление вынудит украинское правительство сесть за стол переговоров, даже если придётся прибегнуть к российским условиям. Ситуация аналогична и для россиян, если украинцы всё-таки дадут значимый отпор российской армии.