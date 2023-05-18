Он имеет более антироссийские настроения, чем действующее турецкое правительство, готовое к компромиссам.

Кемаль Кылычдароглу, являющийся кандидатом в президенты Турции от блока «Народный альянс» и оппонентом Реджепа Эрдогана, опубликовал в своём Twitter видеообращение, где заявил, что не оставит турецких граждан на действующего турецкого президента, «фальшивого лидера», который ориентирован на Россию. Стоит отметить, что Эрдоган в последнее время действительно сговорчив с Россией.

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Оппонент Эрдогана добавил, что в своей политике будет ориентироваться на укрепление связей с Соединёнными Штатами Америки. Он допустил и возвращение американских ракет средней дальности, которые базировались в Турции в 1960-х годах.

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Во время первого тура президентских выборов в Турции ни один из кандидатов не набрал 51% голосов, поэтому состоялся второй тур с двумя участниками - Реджепом Эрдоганом, набравшим 49,35% и Кемалем Кылычдароглу, набравшим 45% голосов. Один из проведённых социальных опросов в Турции показал, что за Эрдогана готовы отдать свой голос 52,1% турецких граждан, когда за Кылычдароглу только 47,9%.