Кемаль Кылычдароглу, являющийся кандидатом в президенты Турции от блока «Народный альянс» и оппонентом Реджепа Эрдогана, опубликовал в своём Twitter видеообращение, где заявил, что не оставит турецких граждан на действующего турецкого президента, «фальшивого лидера», который ориентирован на Россию. Стоит отметить, что Эрдоган в последнее время действительно сговорчив с Россией.
реклама
Оппонент Эрдогана добавил, что в своей политике будет ориентироваться на укрепление связей с Соединёнными Штатами Америки. Он допустил и возвращение американских ракет средней дальности, которые базировались в Турции в 1960-х годах.
Во время первого тура президентских выборов в Турции ни один из кандидатов не набрал 51% голосов, поэтому состоялся второй тур с двумя участниками - Реджепом Эрдоганом, набравшим 49,35% и Кемалем Кылычдароглу, набравшим 45% голосов. Один из проведённых социальных опросов в Турции показал, что за Эрдогана готовы отдать свой голос 52,1% турецких граждан, когда за Кылычдароглу только 47,9%.