Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство продолжит блокировать предоставления Украине финансового транша от Европейского союза на сумму 500 миллионов долларов. Санкции по отношению к Россию поддержаны также не будут.
реклама
Одна из причин такого решения - занесение украинским правительством венгерской компании OTP Bank, крупнейшего кредитора страны, в список предприятий, продолжающий бизнес в России и тем самым финансирующих её действия. По его словам, с Венгрии «уже достаточно» и пока Украина сохраняет венгерскую компанию в списке «спонсоров войны», то венгры не будут поддерживать решения, требующие от Европейского союза и его стран-участников жертв во благо украинцев.
Пользуясь случаем, Петер Сийярто в очередной раз обвинил украинское правительство в ограничении прав этнических венгров, проживающих на украинских территориях с венгерским национальным населением. Упомянуто было и заявление об обсуждении украинским руководством диверсии на трубопроводе «Дружба», по которому Венгрия получает нефть из России.