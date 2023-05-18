Украина не может получить транш от Европейского союза на сумму 500 миллионов долларов.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство продолжит блокировать предоставления Украине финансового транша от Европейского союза на сумму 500 миллионов долларов. Санкции по отношению к Россию поддержаны также не будут.

реклама

Одна из причин такого решения - занесение украинским правительством венгерской компании OTP Bank, крупнейшего кредитора страны, в список предприятий, продолжающий бизнес в России и тем самым финансирующих её действия. По его словам, с Венгрии «уже достаточно» и пока Украина сохраняет венгерскую компанию в списке «спонсоров войны», то венгры не будут поддерживать решения, требующие от Европейского союза и его стран-участников жертв во благо украинцев.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Пользуясь случаем, Петер Сийярто в очередной раз обвинил украинское правительство в ограничении прав этнических венгров, проживающих на украинских территориях с венгерским национальным населением. Упомянуто было и заявление об обсуждении украинским руководством диверсии на трубопроводе «Дружба», по которому Венгрия получает нефть из России.