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ЧВК «Вагнер» ликвидировали американского наёмника, тело которого передадут украинской разведке
До определённого времени он числился в ЧВК The Mozart Group.
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Не так давно была информация, что ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении смогли ликвидировать американского наёмника, который до определённого времени числился в ныне упразднённой американской частной военной компании The Mozart Group, а после стал обучать украинских военных.

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У погибшего американца были при себе документы, которые помогли его опознать. Им оказался житель штата Айдахо Николас Дуэйн Меймер, имеющий выслугу в специальных подразделениях армии Соединённых Штатов Америки и специализацию по сапёрному делу. Стоит отметить, что под «наёмниками» имеются в виду бойцы Интернационального легиона Вооружённых сил Украины, в который входят добровольцы из иностранных государств.

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В пресс-службе Евгения Пригожина был задан вопрос, будет ли ЧВК «Вагнер» передавать тело погибшего американца в штаты или нет. Как сообщил Пригожин, передача будет осуществлена через посредничество Украины, а если быть точнее, то Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По словам Пригожина, передача тела погибшего военного осуществляется специально для издания The Washington Post.

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#россия #украина #пригожин #чвк «вагнер»
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