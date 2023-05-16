Среди уничтоженной артиллерии чаще всего встречается M777, Krab, M109.

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Издание Forbes пишет, что российской армии удалось либо уничтожить, либо повредить треть поставленной западом Украине артиллерии. Среди уничтоженной артиллерии чаще всего встречаются американские гаубицы M777, польские самоходные артиллерийские установки Krab, американские самоходные гаубицы M109.

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По данным издания, украинская армия обладает как минимум 390 единицами буксируемой артиллерии и 440 единицами самоходных орудий западного производства. Из поставленных 152 гаубиц M777 больше трети уже уничтожено.

Автор статьи отмечает, что вина в уничтожении артиллерии по большей степени лежит на плечах самих украинских военных, которые плохо маскируют установки или долго ведут из них огонь, давая противнику возможность выследить технику и отправить ответный удар. Стоит отметить, что исходя из «испытаний» M777 на поле, стало понятно о проблемах с перемещением установок. Иначе говоря, американские «три топора» не дают оперативно сменить дислокацию техники, из-за чего большая вероятность словить «ответку»

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Что касается самоходной артиллерии, то Вооружённые силы Украины нередко игнорируют её главное преимущество над буксируемой и используют в качестве стационарного орудия, которое рано или поздно выслеживают и уничтожают. Forbes оценивает потери САУ M109 и Krab как минимум в 20% от поставленного.