Не так давно издание The Washington Post выпустило статью, где рассказало о тайной встрече в Африке основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с представителями украинской разведки. Тогда предполагалось, что Пригожин был готов сдать расположение российских позиций в обмен на вывод украинских войск с Бахмута. Сам Пригожин отрицает информацию, заверяя, что его не было на африканском континенте с начала боевых действий. Он предположил, что либо The Washington Post решили «хайпануть», либо это заказуха «товарищей с Рублёвки»
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Украинская разведка дала комментарий по ситуации, точно также опровергнув сделку такого рода. Сотрудник пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал информацию американского издания «вбросом», в отношении которой идёт официальное расследование Министерства юстиции Соединённых Штатов Америки.
Юсов предложил задуматься над тем, кому действительно выгодно распространение такой информации. Он подчеркнул, что украинские спец. службы будут готовы обсуждать подобные вещи только в случае, когда это будет отвечать национальным интересам страны.