Что украинцы, что Пригожин отрицают информацию, озвученную The Washington Post.

Не так давно издание The Washington Post выпустило статью, где рассказало о тайной встрече в Африке основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с представителями украинской разведки. Тогда предполагалось, что Пригожин был готов сдать расположение российских позиций в обмен на вывод украинских войск с Бахмута. Сам Пригожин отрицает информацию, заверяя, что его не было на африканском континенте с начала боевых действий. Он предположил, что либо The Washington Post решили «хайпануть», либо это заказуха «товарищей с Рублёвки»

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Украинская разведка дала комментарий по ситуации, точно также опровергнув сделку такого рода. Сотрудник пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал информацию американского издания «вбросом», в отношении которой идёт официальное расследование Министерства юстиции Соединённых Штатов Америки.

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Юсов предложил задуматься над тем, кому действительно выгодно распространение такой информации. Он подчеркнул, что украинские спец. службы будут готовы обсуждать подобные вещи только в случае, когда это будет отвечать национальным интересам страны.