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Депутат Госдумы: За переход российских военных в ЧВК «Вагнер» им грозит 15 лет лишения свободы
Он назвал «вагнеровцев» бойцами незаконного военного формирования.
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Депутат из комитета по обороне в составе Государственной думы Виктор Соболев, имеющий звание генерала, заявил о незаконности всех вербовок, проводимых ЧВК «Вагнер» среди российских военнослужащих. По его словам, за переход из регулярной российской армии в частную военную компанию военнослужащие могут сесть в тюрьму на 15 лет.

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Он отмечает, что такое формирование, как «частная военная компания», вроде бы незаконная. Он также не понимает какие задачи выполняют наёмники из разных частных военных формирований. Стоит отметить, что ранее он выступал за отмену всех частных военных компаний с включением их в состав регулярной армии.

По мнению Соболева, Россия должна иметь абсолютную монополию на создание, развитие и применение вооружённых сил, поэтому любое существование военных компаний частного типа, вроде ЧВК «Вагнер», является недопустимым.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже успел отреагировать на заявление российского депутата, призвав проверить его на «антироссийскую дизентерию», добавив, что российскому генералу следовало бы самому отправиться на фронт.

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#россия #вагнер #чвк «вагнер» #госдума #вагнеровцы
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