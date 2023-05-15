Кандидат в Президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно спекулировал на теме украинского конфликта, обещая разобраться с ним всего за один день своего президентства, ещё до входа в Овальный кабинет.
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обещания кандидата в американские президенты, правда, с достаточно скептическим настроем. Он вспомнил события 2014 года, в которых Дональд Трамп никак Украине не помог.
Украинский президент отмечает, что ещё во время президентства Дональда Трампа Украина встретилась с «российской агрессией», связанной с отходом Крыма россиянам, части Донбасса непризнанным республикам. Он напоминает, что тогдашний американский президент никак не решил этот вопрос.
Владимир Зеленский допускает, что Дональд Трамп и вовсе не был вовлечён в этот процесс, но это говорит об отсутствии в его политики украинского приоритета. Он подчеркнул, что не винит Трампа, но констатирует имеющиеся факты, на которые нужно попросту смотреть.
Стоит напомнить, что в опубликованной в 2019 году стенограмме разговора новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского с уже уходящим американским президентом Дональдом Трампом, у них вырисовывались тёплые отношения. Трамп убеждал Зеленского, что европейцы слишком мало помогают Украине, если сравнивать со штатами, в чём украинский президент лишь поддерживал собеседника, попутно называя его «учителем для нас»