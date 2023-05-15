Страна уже проиграла геополитическую битву - считает французский политик.

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На фоне вероятного визита Президента Украины Владимира Зеленского во Францию, французский президент Эманнюэль Макрон сделал веское заявление в интервью газеты L'Opinion. Он считает, что Россия медленно, но верно становится вассалом Китая.

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По словам французского политика, Россия уже проиграла «геополитическую битву», потеряв влияние у стран на своих западных границ. Речь о решении Швеции и Финляндии вступить в НАТО, которое ещё несколько лет назад представить себе было невозможно, однако сейчас это реальность и она вызвана накипевшей напряжённостью.

Французский президент уверен, что Россия теряет своё влияние на европейском континенте и де-факто входит в сферу влияния китайского государства, то есть ориентируясь на азиатский мир, которым заправляют китайцы.

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Эманнюэль Макрон в очередной раз заявил, что Россия не должна одержать победу в боевых действиях и переговоры с россиянам обязательно состоятся, но на таких условиях, позволяющих Украине получить гарантии безопасности. При этом всём, Макрон говорит об «устойчивом балансе сил» и недопустимости конфронтации Европы с Россией.