Издание The Barents Observer сообщает, что на фоне недавнего вступления Финляндии в НАТО, Россия разместила максимальное количество носителей ядерного оружия на границе со страной. Если быть точнее, то дальняя авиация была размещена на северной авиабазе «Оленья», находящейся в 200 километрах от границ Финляндии и Норвегии.
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На имеющихся спутниковых снимках можно заметить старые сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-22М, военно-транспортные самолёты Ан-12, стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95. На всех вполне может базироваться ядерное оружие, хотя вряд ли с этой целью их перемещали.
Более вероятно, что таким образом российская армия хочет иметь недалеко от Украины, можно сказать «под боком», дальнюю авиацию, которую в случае чего возможно задействовать. Конечно, есть авиабаза в Энгельсе, которая находится всего в 600 километрах от украинских границ, однако там в январе в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов пострадало два самолёта Ту-95.
The Barents Observer отмечает, что именно с авиабазы «Оленья» обычно стартует российская стратегическая авиация, наносящая удары крылатыми ракетами по Украине.