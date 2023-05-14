Немецкое издание Der Spiegel пишет, что Германия готовит рекордный пакет военной помощи Украине, общая сумма которого составляет 2,7 миллиарда евро. Обычно подобные дорогие подарки предоставляли Соединённые Штаты Америки, но в этот раз немцы взяли на себя эту роль. По всей видимости, штаты решили хотя бы на время снять с себя бремя «главного донора» Украины.
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Предполагается, что пакет военной помощи включает в себя 20 единиц БМП «Marder», 30 танков Leopard, 4 единицы зенитно-ракетных систем IRIS-T-SLM с сотней зенитных управляемых ракет, 200 разведывательных беспилотных летательных аппаратов, 100 боевых машин, 15 зенитных самоходных установок «Gepard», 100 автомобилей тылового обеспечения, а также большой ассортимент боеприпасов.
Ранее Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что какое-либо участие третьих стран в поставках военной техники России является фактическим участием в боевых действиях против Украины на стороне Москвы. Немецкое правительство поддержало позицию Бербок.