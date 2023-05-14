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Главком ВСУ указал на главную ошибку россиян, ставшей причиной потопления крейсера «Москва»
Военное руководство просто недооценило противника.
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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный рассказал о главных ошибках российской армии в вопросе потопления крейсера «Москва». Он отмечает, что потопление российского корабля имело для Украины как стратегическое значение, так и символическое, ведь во-первых это был крупный ракетоноситель, а во-вторых флагман флота.

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По словам командира украинской армии, основная проблема была в недооценке противника, а именно «не боязнь сопротивления», «невозможность представить, что вторая армия мира может быть кем-то поражена» Военное руководство России не могло допустить тот факт, что украинская армия, когда-то не справившаяся Л/ДНР, сможет наносить такие удары.

Залужный отмечает, что украинская армия заманила корабль в зону поражения и воспользовалась шансом, а параллельно «кое-что нормально получила, но оставим это пока в истории» 

Валерий Залужный обозначил следующими целями в морском пространстве фрегаты проекта 11356г «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»

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Потопление фрегата «Москва» произошло 13 апреля 2022 года, когда украинская армия подбила его несколькими отечественными ракетами «Нептун», вызвав детонацию боекомплекта в борту. Судно эвакуировать не получилось.

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#россия #украина #залужный
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