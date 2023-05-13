Однако продолжит поддерживать украинскую армию.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин выступил с заявлением касаемо возможного участия запада в украинском конфликте. Он утверждает, что ни штаты, ни НАТО не дадут втянуть себя в боевые действия на украинских территорий.

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При этом американское правительство продолжит поддерживать выбранную украинцам борьбу за свободу столько, сколько им это будет необходимо. Американский министр добавил, что североатлантический альянс продолжит укреплять свои силы для совершенствования коллективной обороны и сдерживания России, препятствии возникновению новых военных конфликтов на европейском континенте.

Ллойд Остин не забыл упомянуть заслугу штатов о выделении в прошлом году украинской армии 32 миллиардов долларов на продолжение борьбы с Россией. Упомянуты были и «исторические вызовы» с угрозой европейской безопасности, поступившие от российского президента Владимира Путина

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Ранее спикер командования армии Соединённых Штатов Америки в Европе и Африке заявил о предоставлении украинской армии более 600 видов вооружения.