Речь о боях украинской армии с 72-й бригадой российской армии.

Не так давно была новость, что 3-я десантно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины контратаковала в Бахмуте, прорвав российские позиции. Евгений Пригожин подтвердил информацию, сообщив, что подразделения Министерства обороны бежали с позиций первыми.

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Однако у издания CNN другая информация от участников события. Командир первого батальона 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины рассказал, что на самом деле «вагнеровцы» первыми сдали свои позиции на юго-западе города, когда 72-я мотострелковая бригада российской регулярной армии продолжала бои до последнего.

Решение об отступлении приняли после того, как украинские военнослужащие применили M142 HIMARS по расположению военных, собиравшихся на усиление позиций. Уже после этого, когда были созданы условия для окружения российских военных, они отступили.

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Стоит отметить, что Евгений Пригожин обвинил в ситуации именно регулярную армию России, которая отступила и якобы оставила за собой 500 трупов. Нужно подчеркнуть, что официальные российские власти не подтвердили информацию о потерях.