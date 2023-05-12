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В США уверены, что ЮАР поставляет оружие России
Связано это с парковкой на военно-морской базе южноафриканцев российского судна.
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В Соединённых Штатах Америки уверены, что Южно-Африканская Республика причастна к поставкам оружия в Россию. Об этом заявил американской посол в южноафриканское государство Рубен Бригети после служебной поездки в Вашингтон с делегацией южноафриканских чиновников.

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Американский посол сообщает о стоянке российского грузового корабля Lady R, приписанного к порту в Астрахани, на основной военно-морской базе Южно-Африканской Республики под названием Саймонстаун. В штатах уверены, что на судно отгрузили оружие и боеприпасы, когда оно возвращалось в Россию.

Рубен Бригети заявил, что вопрос остаётся по-прежнему нерешённым и они хотят, чтобы Южно-Африканская Республика продемонстрировала свою позицию касаемо неприсоединения ни к одной из сторон конфликта на украинских территориях, о чём заявляла раньше и из-за чего отказывалась направлять военную помощь Украине.

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Стоит отметить, что ближе к годовщине боевых действий на украинских территориях Южно-Африканская Республика приняла участие в организации у себя в государстве российско-китайских учений.

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