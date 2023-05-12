Произошло это на фоне недавнего запуска свыше 400 палестинских ракет по стране.

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Израиль ответил на недавний запуск свыше 400 палестинских ракет по своим территориям, возобновив операцию, именуемую как «Стук по крыше». Она предусматривает предупреждение жильцов дома о скором нанесении удара по их жилому помещению.

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О принятии соответствующего решения сообщил Министр обороны Израиля Йоав Галант. Израильская операция предусматривает запуск ракет в сектор Газа, проводимый в три этапа:

Жителей домов, в которых орудуют палестинские силы, предупреждают по телефону, что по их жилому помещению будет нанесён удар и им нужно покинуть его; По дому наносят предупредительный ракетный удар с помощью ракета-прототипа, чтобы подтвердить серьёзность намерений израильской армии, отсюда и название операции «стук по крыше»; Здание сносится израильской армией с помощью ракетного обстрела;

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Израильский план направлен на то, чтобы сократить количество жертв среди мирного населения, при этом выполнить поставленную задачу по уничтожению инфраструктурных объектов противника, которые он использует в военных целях.