Польская комиссии по стандартизации географических названий приняла решение, в рамках которого российский город Калининград теперь в официальной документации будет называться как Крулевец(Królewiec), что является польским топонимом.
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Решение комиссии содержит в себе ряд обоснований, в том числе исторических и этических. Один из таких - присвоение городу негативного названия в честь Михаила Калинина, которого в Польше обвиняют в массовом убийстве польских граждан, именуемого как Катынский расстрел 1940 года органами НКВД. Примечательно, что в 2010 году Государственная дума приняла заявление «О Катынской трагедии и её жертвах», в котором признала ликвидацию польских офицеров в Катыни по приказу Сталина, называя событие преступление сталинского режима.
Мотивацией для изменения наименования города в Польше послужили боевые действия на украинских территориях. Они считают, что таким образом могут противодействовать «информационной войне русского мира», тем более каждая страна сама вправе решать какое традиционное название применять.