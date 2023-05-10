Это стандартное мероприятие, проводимое и в мирное время.

Российский президент Владимир Путин подписал указ от 10 мая 2023 года о призыве на военные сборы лиц, находящихся в запасе. Призванные резервисты будут проходить службу в Вооружённых силах России, Национальной гвардии, органах Федеральной службы безопасности и государственной охраны.

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В соответствии с изданным указом, муниципальные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с организацией и дальнейшим проведением военных сборов для резервистов. Стоит отметить, что военные сборы являются регулярным ежегодным событием, которое проводилось и в мирное время.

Резервисты могут находится на военных сборах на срок до двух месяцев. Повестки будут выдаваться исключительно в бумажном виде, как заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, то есть ждать внезапных сообщений от «Госуслуг» не придётся. Целью военных сборов является поддержание и совершенствование навыков лиц, пребывающих в военном резерве.

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Посетившие военные сборы граждане освобождаются от следующих на три года.