В январе 2023 года государственный долг Соединённых Штатов Америки достиг предельного значения в 31,4 триллионов долларов. Министр финансов страны Джанет Йеллен предупредила, что уже к 1 июня этого года штаты могут оказаться неспособны обслуживать свой госдолг.
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Президент Соединённых Штатов Америки, как и представители Министерства финансов, выступают за повышение кредитного лимита на законодательном уровне, однако в конгрессе этот вопрос так просто решить не хотят. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти объяснил, что одобрять повышение лимита по долговым обязательствам без сокращения бюджета страны никто не собирается.
Республиканцы предлагали повысить лимит госдолга на целых 1,5 триллиона долларов, однако при условии, что бюджет сократят на 4,8 триллиона долларов за счёт понижения медицинского страхования социально незащищённых групп. В таком случае финансовый кризис будет предотвращён до 31 марта 2024 года.
При этом всём, Байден поддержал сенатора от Республиканской партии Митча Макконнелла, что дефолт по дефолтам не должен случится. Американский президент подчёркивает, что штаты не та страна, которая будет отклоняться от соблюдения долговых обязательств, тем более дефолт несёт за собой катастрофические последствия для государственной экономики.