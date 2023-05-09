Пока кто-то несёт убытки на фоне военного времени, финское издание Yle пишет, что оборонно-промышленный комплекс Швеции растёт из-за активного спроса на поставки вооружения в Украину. С момента 24 февраля 2022 года шведы добились рекордных показателей в производстве оружия.
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Журналисты издания фиксируют факт шведского наращивания производства шведского оружия, которое позже закупается для отправки украинской армии. Это способствует расширению военных заводов и, соответственно, количеству рабочей силы на них. По сути украинцы таким образом дали шведам рабочие места.
В пример приводят центр города Эрншельдсвик, население которого составляет 55 тысяч человек. В полдень на улицах можно увидеть только пожилых людей и дело не во внутренней иммиграции молодёжи. Городской завод BAE Systems Hägglunds является крупнейшим работодателем в Эрншельдсвике, на котором появились сотни рабочих мест для шведов. Уровень безработицы в городе упал до шести процентов за год, когда общий показатель безработных Швеции и то выше.
Изначально шведская компания Hägglunds была небольшим семейным бизнесом, но расширилась до мирового производителя боевых машин. На заводах компании производят боевые машины пехоты Strf 90, поставляемые украинской армии.