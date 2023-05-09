На шведских заводах оборонно-промышленного комплекса появляется больше рабочих мест.

Пока кто-то несёт убытки на фоне военного времени, финское издание Yle пишет, что оборонно-промышленный комплекс Швеции растёт из-за активного спроса на поставки вооружения в Украину. С момента 24 февраля 2022 года шведы добились рекордных показателей в производстве оружия.

реклама

Журналисты издания фиксируют факт шведского наращивания производства шведского оружия, которое позже закупается для отправки украинской армии. Это способствует расширению военных заводов и, соответственно, количеству рабочей силы на них. По сути украинцы таким образом дали шведам рабочие места.

В пример приводят центр города Эрншельдсвик, население которого составляет 55 тысяч человек. В полдень на улицах можно увидеть только пожилых людей и дело не во внутренней иммиграции молодёжи. Городской завод BAE Systems Hägglunds является крупнейшим работодателем в Эрншельдсвике, на котором появились сотни рабочих мест для шведов. Уровень безработицы в городе упал до шести процентов за год, когда общий показатель безработных Швеции и то выше.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Изначально шведская компания Hägglunds была небольшим семейным бизнесом, но расширилась до мирового производителя боевых машин. На заводах компании производят боевые машины пехоты Strf 90, поставляемые украинской армии.